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 | Emir Yücel

Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmek için Cumhurbaşkanlığı'na yazdı iddiası! Adalet Bakanı Tunç'dan açıklama geldi

Adalet Bakanlığı, Sözcü Gazetesi’nin “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı” haberini yalanladı. Bakanlık, hükümlünün 27 yıl 4 ay kapalı cezaevinde kaldıktan sonra mevzuat gereği açık cezaevine geçtiğini, mektup iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. İddiayı ortaya atanlar hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgi yayma’ suçundan soruşturma başlatıldığı da Bakan Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

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Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmek için Cumhurbaşkanlığı'na yazdı iddiası! Adalet Bakanı Tunç'dan açıklama geldi
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 15:30

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Saraya yazdı açık cezaevine çıktı' haberlerini yalanladı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmek için Cumhurbaşkanlığı'na yazdı iddiası! Adalet Bakanı Tunç'dan açıklama geldi

Sözcü Gazetesi’nin “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı” başlıklı haberi asılsızdır. Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. Maddelerine göre gerçekleştirilmektedir.

Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmek için Cumhurbaşkanlığı'na yazdı iddiası! Adalet Bakanı Tunç'dan açıklama geldi

Adı geçen hükümlü, aldığı mahkûmiyet kararının infazı için 18.07.1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda infazı gerçekleşmiş olup, ilgili hükümlünün açık ceza infaz kurumunda cezasının infazı devam etmektedir.

Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmek için Cumhurbaşkanlığı'na yazdı iddiası! Adalet Bakanı Tunç'dan açıklama geldi

Hükümlünün ceza infaz süreci, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince diğer tüm hükümlülere uygulanan usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Mektup yazdığı için açık cezaevine geçtiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili olarak TCK 217/A Maddesi gereğince ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

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