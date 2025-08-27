Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Kapalıçarşı'da dev operasyon! 1.2 milyar değerinde kaçak pırlanta ele geçirildi

İstanbul'da yapılan kaçak pırlanta operasyonu kapsamında Kapalıçarşı'da bulunan 23 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

Kapalıçarşı'da dev operasyon! 1.2 milyar değerinde kaçak pırlanta ele geçirildi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 12:43

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak yollarla ülkemize pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren ve kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. sonucunda 155 kilo 602 gram, Bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirildi.

Kapalıçarşı'da dev operasyon! 1.2 milyar değerinde kaçak pırlanta ele geçirildi

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI


Şüphelilerin ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi. Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine de operasyon yapıldı. Operasyonda 23 iş yeri aranırken, 40 şüpheli de gözaltına alındı.

Kapalıçarşı'da dev operasyon! 1.2 milyar değerinde kaçak pırlanta ele geçirildi

Aramalarda ayrıca çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kapalıçarşı'da dev operasyon! 1.2 milyar değerinde kaçak pırlanta ele geçirildi

Operasyon sonucunda ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirildi.

