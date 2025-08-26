Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Kaçakçılığa geçit yok! Değeri tam 445 milyon TL

Emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da dudak uçuklatan meblağda kaçak değerli taş ele geçirildi. Yurt dışından getirilen 155 kilogramlık kaçak taşların değerinin tam 445 milyon lira olduğu tespit edildi.

Kaçakçılığa geçit yok! Değeri tam 445 milyon TL
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
10:26
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
10:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca " işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçları ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında kaçak yollarla Türkiye'ye değerli taş, pırlanta, takı gibi ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 41 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtildi.

Kaçakçılığa geçit yok! Değeri tam 445 milyon TL

TÜM TÜRKİYE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 41 adrese, 21 iş yerine ve 30 araca eş zamanlı düzenlendi.

Kaçakçılığa geçit yok! Değeri tam 445 milyon TL

Açıklamada, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 445 milyon 750 bin liralık 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile 945 ziynet eşyası ele geçirildiği ifade edildi.

Kaçakçılığa geçit yok! Değeri tam 445 milyon TL

35 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Açıklamada, bugünkü operasyonlarda 41 şüpheliden 35'inin gözaltına alındığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen vergi müfettişlerinin de aramalarda hazır bulunduğu kaydedildi.

Yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildiği belirtildi.

