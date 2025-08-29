Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
27°
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda gözaltına alınanlar hakkında karar verildi

İstanbul'da ülkeye kaçak yollarla ziynet eşyaları ve değerli taşlar sokarak ticaretini yapan kişilere yönelik soruşturma kapsamında Kapalıçarşı’da gözaltına alınan 43 şüpheliden 30’u tutuklandı.

Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda gözaltına alınanlar hakkında karar verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
23:07
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
23:07

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ülkeye kaçak yollarla pırlanta gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları sokarak ticaretini yapan kişilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 'daki bazı iş yerlerine yapılmıştı.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmişti. Çalışmaların derinleştirilmesinin ardından şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese ve faaliyette bulundukları 23 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin sayısı 43’e yükselmişti.

Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda gözaltına alınanlar hakkında karar verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de aramalar sırasında hazır bulunmuştu. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah ile 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda gözaltına alınanlar hakkında karar verildi

30 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen ve savcılıkta ifade veren 43 şüpheliden 34’u tutuklanması talebiyle, 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından 30 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

