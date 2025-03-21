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 | Bengül Büyükhan

Kapıda vize uygulamasında yeni gelişme! 2 Yunan adası daha eklendi! Yürürlüğe girecek tarih belli oldu

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce uygulamaya dahil edilen 10 Yunan adasına ek olarak Patmos ve Semadirek de dahil edildi. Böylece Türk vatandaşları bu yıl 12 adaya kapıda vizeyle girebilecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 11:29

Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarına yönelik "ekspres vize" programının bir yıl daha uzatılmasını onayladı. Karara göre Türk vatandaşları artık 10 yerine 12 Yunan adasına ekspres vizeyle girilebilecek.

1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kapıda vize uygulaması 12 Yunan adasını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için 1 Nisan 2025'te yeniden yürürlüğe girecek ve vize süresi 7 gün olacak.

12 ADAYA ÇIKARILDI

Daha önce uygulamaya dahil edilen 10 Yunan adasının yanı sıra Patmos ve Samothrace (Semadirek) de uygulama kapsamına alındı. Böylece Kalimnos, Kastellorizo, Kos, Midilli, Leros, Limni, Rodos, Samos, Symi, Sakız adalarının yanı sıra, Patmos ve Samothrace adalarının giriş limanlarında hızlı vize uygulaması sunulacak.

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