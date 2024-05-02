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02 May 2024 09:50 - Güncelleme : 02 May 2024 09:51

Kapıkule'de dev operasyon! Onlarca külçe altın ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihbar üzerine durdurulan iki TIR'ın içinde; 18 kilo 725 gram olan, 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun gümrük kaçağı 7 yedek parça ele geçirildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı

Emniyet Müdürlü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında; ihbar üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki TIR'da arama yapıldı.

Ekiplerin TIR'ın içinde yaptığı aramada; toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun gümrük kaçağı 7 yedek parça ele geçirildi.

Kapıkule'de dev operasyon! Onlarca külçe altın ele geçirildi - 1. Resim

TIR SÜRÜCÜLERİ GÖZALTINA ALINDI

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olayla ilgili TIR sürücüleri E.Ç. ve İ.T. gözaltına alındığı öğrenildi. E.Ç. ve İ.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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