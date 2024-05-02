02 May 2024 09:50 - Güncelleme : 02 May 2024 09:51
Kapıkule'de dev operasyon! Onlarca külçe altın ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihbar üzerine durdurulan iki TIR'ın içinde; 18 kilo 725 gram olan, 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun gümrük kaçağı 7 yedek parça ele geçirildi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Emniyet Müdürlü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında; ihbar üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki TIR'da arama yapıldı.
Ekiplerin TIR'ın içinde yaptığı aramada; toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun gümrük kaçağı 7 yedek parça ele geçirildi.
TIR SÜRÜCÜLERİ GÖZALTINA ALINDI
Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olayla ilgili TIR sürücüleri E.Ç. ve İ.T. gözaltına alındığı öğrenildi. E.Ç. ve İ.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı