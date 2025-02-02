Kar gelmeden sis ve yağış etkisi sürüyor! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu uyarıları

02 Şubat 2025 06:42 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 07:03

Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pusun yanı sıra bazı bölgelerde yağışın etkili olacağını belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Öte yandan Şubat ayı tahminlerine göre İstanbul dahil pek çok şehir için kar yağışı için tarih belli oldu. Öncesinde vatandaşları nasıl bir hava bekliyor? İşte 2 Şubat Pazar il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen hava durumuyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Ülkenin kuzey kesimlerinde yoğun bulutlanma gözlenirken, kuzey şehirlerinde hafif yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta içinde İstanbul dahil birçok şehirde kar beklentisi sürerken 3 bölgede yoğun sis yaşanacak.

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

METEOROLOJİ'DEN 3 BÖLGEYE SİS UYARISI

Sis Alarmı: Sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde yoğun sis ve pus bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Çığ, Buzlanma ve Don Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Ayrıca yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

BÖLGELERE GÖRE 2 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU

Marmara ve Batı Karadeniz parçalı ve çok bulutlu olacak, sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava açık ve parçalı bulutlu geçecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul, Edirne, Çanakkale: 13-14°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece sisli.

İzmir, Denizli: 18°C, parçalı ve az bulutlu.

Ankara, Eskişehir, Konya: 9-12°C, parçalı bulutlu, sabah ve gece buzlanma ve sis riski.

Adana, Antalya, Hatay: 19-20°C, açık ve parçalı bulutlu.

Trabzon, Samsun, Artvin: 8-12°C, parçalı ve çok bulutlu.

Erzurum, Kars, Van: -1 ile 5°C arasında, don ve buzlanma riski yüksek.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep: 14-17°C, açık ve parçalı bulutlu.

Yetkililer, sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Hafta başından itibaren yağışların etkisi artacak, sıcaklıklar düşerken hafta içinde yurt geneli kar yağışı beklentisi hakim.