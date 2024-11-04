Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Sıcaklıklar 9 derece birden düşecek

04 Kasım 2024 17:04 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:29

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşmesiyle kar yağışının ne zaman görüleceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, güncel hava durumu raporu değerlendirdi ve tarih verdi. Sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini belirten Özdemirci, "Karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir" dedi.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derece düştü. Sıcaklıkların büyük oranda düşmesiyle birlikte vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci de son hava durumu raporunu yorumladı.

SICAKLIKLAR 5 İLA 9 DERECE AZALACAK

Dün itibarıyla ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşüşe geçtiğini belirten Özdemirci; kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların5 ila 9 derece azalacağını aktardı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞTÜ

İç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğünü aktaran Özdemirci, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini ifade etti.

"KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR"

Yarın ülkenin kuzey kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten Özdemirci, "Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak’ta aralıklı yağışlar olacak. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari’nin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir" ifadelerini kullandı.

SEL VE TAŞKIN UYARISI

Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde çok kuvvetli ve yoğun yağışların beklendiğini söyleyen Özdemirci, vatandaşları olası sel tehlikesine karşı uyardı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul, Ankara ve İzmir için de güncel hava durumuna ilişkin bilgi veren Özdemirci, İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını söyledi. Sıcaklıkların İstanbul için yarın 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü ise 10-17 seviyelerinde olacağını aktardı.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da az bulutlu havanın hakim olacağını yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, "Yarın ve çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz" diye konuştu.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi. Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.