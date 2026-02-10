Menü Kapat
Hava Durumu
 | Özge Sönmez

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İki ilde okullar tatil edildi

Yurdun doğusunda günlerdir devam eden kar yağışı hayalı felç etti. Bazı köy ve ilçelerde ulaşım durma noktasına geldi, kar tatil haberleri de peş peşe açıklandı. Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçeleri ile Ağrı'da il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İki ilde okullar tatil edildi
Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İki ilde okullar tatil edildi

Muradiye, Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İki ilde okullar tatil edildi

AĞRI'DA OKULLAR TATİL

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İki ilde okullar tatil edildi
