Kara bulutlar İstanbul'u terk ediyor! AKOM tarih verdi: Güneşli günler çok yakın

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ve AKOM'un İstanbul için uyarıda bulunduğu sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren kentin genelinde etkisini gösterdi.
Öğle saatlerine doğru etkisini giderek artıran sağanak yağış, önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edecek.
AKOM İstanbul hava durumuna ilişkin yayımladığı yeni raporda; yağmur bulutların 2 Aralık Salı gününe kadar kentin üzerine olacağını bildirdi. 3 Ekim Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da güneş yeniden yüzünü gösterecek.
İşte İstanbul haftalık hava durumu raporu...
30.11.2025 PAZAR
01.12.2025 PAZARTESİ
02.12.2025 SALI
03.12.2025 ÇARŞAMBA
04.12.2025 PERŞEMBE
05.12.2025 CUMA