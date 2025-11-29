Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kara bulutlar İstanbul'u terk ediyor! AKOM tarih verdi: Güneşli günler çok yakın

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un İstanbul için uyarıda bulunduğu sağanak yağış etkisin göstermeye başladı. Önümüzdeki 2 gün boyunca aralıklarla devam edecek olan yağmur çarşamba günü yerini güneşli havaya bırakacak. İşte İstanbul hava durumu raporu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kara bulutlar İstanbul'u terk ediyor! AKOM tarih verdi: Güneşli günler çok yakın
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 16:16

Genel Müdürlüğü'nün () ve 'un için uyarıda bulunduğu sağanak sabah saatlerinden itibaren kentin genelinde etkisini gösterdi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Öğle saatlerine doğru etkisini giderek artıran sağanak yağış, önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edecek.

Kara bulutlar İstanbul'u terk ediyor! AKOM tarih verdi: Güneşli günler çok yakın

AKOM TARİH VERDİ

AKOM İstanbul hava durumuna ilişkin yayımladığı yeni raporda; yağmur bulutların 2 Aralık Salı gününe kadar kentin üzerine olacağını bildirdi. 3 Ekim Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da güneş yeniden yüzünü gösterecek.

Kara bulutlar İstanbul'u terk ediyor! AKOM tarih verdi: Güneşli günler çok yakın

İşte İstanbul haftalık raporu...

30.11.2025 PAZAR

  • Min: 10°C – Max: 16°C
  • Çok bulutlu, aralıklarla yağışlı
  • Yağış miktarı: 5 – 15 kg arası

01.12.2025 PAZARTESİ

  • Min: 10°C – Max: 16°C
  • Çok bulutlu, aralıklarla hafif yağışlı
  • Yağış miktarı: 3 – 7 kg arası

02.12.2025 SALI

  • Min: 10°C – Max: 16°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Yağış beklenmiyor

03.12.2025 ÇARŞAMBA

  • Min: 11°C – Max: 16°C
  • Az bulutlu ve açık
  • Yağış beklenmiyor

04.12.2025 PERŞEMBE

  • Min: 11°C – Max: 16°C
  • Az bulutlu ve açık
  • Yağış beklenmiyor

05.12.2025 CUMA

  • Min: 12°C – Max: 18°C
  • Az bulutlu ve açık
  • Yağış beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/1994646224423850118

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Duygulandıran anlar! Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü viral oldu
Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi: İstanbul dahil birçok kent kırmızı alarm!
Kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı: Batıda sağanak doğuda kar
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#meteoroloji
#Akom
#mgm
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.