Kara bulutlar İstanbul'u terk ediyor! AKOM tarih verdi: Güneşli günler çok yakın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ve AKOM'un İstanbul için uyarıda bulunduğu sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren kentin genelinde etkisini gösterdi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Öğle saatlerine doğru etkisini giderek artıran sağanak yağış, önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edecek.

AKOM TARİH VERDİ

AKOM İstanbul hava durumuna ilişkin yayımladığı yeni raporda; yağmur bulutların 2 Aralık Salı gününe kadar kentin üzerine olacağını bildirdi. 3 Ekim Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da güneş yeniden yüzünü gösterecek.

İşte İstanbul haftalık hava durumu raporu...

30.11.2025 PAZAR

Min: 10°C – Max: 16°C

Çok bulutlu, aralıklarla yağışlı

Yağış miktarı: 5 – 15 kg arası

01.12.2025 PAZARTESİ

Min: 10°C – Max: 16°C

Çok bulutlu, aralıklarla hafif yağışlı

Yağış miktarı: 3 – 7 kg arası

02.12.2025 SALI

Min: 10°C – Max: 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yağış beklenmiyor

03.12.2025 ÇARŞAMBA

Min: 11°C – Max: 16°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

04.12.2025 PERŞEMBE

Min: 11°C – Max: 16°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

05.12.2025 CUMA

Min: 12°C – Max: 18°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

