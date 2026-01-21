Kara para aklama soruşturmasında Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş.'nin sahibi Burak Soylu dahil 3 kişi "yasa dışı bahisten" gözaltına alınmıştı. Alınan karara göre Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklandı Yavuz Basav adli kontrolle serbest bırakıldı.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav'ın, yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri, MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda tespit edilmişti.

Zanlıların, yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarıyla kaynağı belirsiz ve yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, bunları belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içerisinde yürüttükleri, paranın izini sürmeyi zorlaştırarak üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekimle sisteme dahil ettikleri, bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları belirlenmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda, 1 milyon 600 bin lira ile 13 bin dolar ele geçirilmişti.

Ayrıca, Soylu, Şanlı ile Basav'ın banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konulduğu öğrenilmişti.