Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık'ın eşi Ebru Kırışık şiddete mi uğradı? Tek tek açıkladı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın eşi Ebru Kırışık, hakkında yapılan darp edildiği ve hastaneye başvurduğu yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Kırışık, haberleri yalanlayarak yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık'ın eşi Ebru Kırışık şiddete mi uğradı? Tek tek açıkladı
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın eşi Ebru Kırışık, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında kendisi hakkında yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Ebru Kırışık, fotoğrafının da kullanıldığı söz konusu haberlerin gerçeğe aykırı ve mesnetsiz olduğunu belirterek "Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında, şahsım hakkında fotoğrafımın da paylaşımı suretiyle gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve somut hiçbir bilgiye dayanmayan haber ve paylaşımların yer aldığını üzülerek görmekteyim" ifadelerini kullandı.

"BASIN MESLEK İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Aynı içerikteki asılsız iddiaların ısrarla tekrar edilmesine tepki gösteren Kırışık, bu durumun basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak, "Bu asılsız iddiaların gazeteci ve haberci sıfatıyla hareket eden kişiler tarafından ısrarla tekrar edilmesi, basın meslek ilkeleriyle bağdaşmayan, toplumun ortak değerlerine aykırı olup kutsal aile kurumunu hiçe sayan nitelikte olup, şahsımın ve ailemin kişilik haklarına açık bir saldırı teşkil etmektedir" dedi.

"BU TÜR YAYINLAR ÖZEL HAYATIMIZA AĞIR BİR PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYOR"

Açıklamasında aile kurumuna dikkat çeken Kırışık, "Hiçbir menfaat, aile kurumunun üzerinde değildir. Bu tür yayınlar yalnızca gerçeği çarpıtmakla kalmamakta; ailemize, çocuklarımıza ve özel hayatımıza yönelik ağır bir psikolojik şiddet oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.
Gerçek dışı yayınlara karşı hukuki süreç başlattığını ifade eden Ebru Kırışık, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı yayınlar nedeniyle hukuki haklarımı korumak amacıyla yasal süreçler tarafımca başlatılmıştır. Basın etiğine ve hukuka açıkça aykırı şekilde yapılan bu yayınların düzeltilmesi ve bu tekzibin yayımlanması zorunlu hale gelmiştir" açıklamasında bulundu.

Sürecin hassasiyetle ele alınmasını isteyen Kırışık, "Ailemize karşı uygulanan bu psikolojik şiddete karşı ilgili kamu kurumlarının gereken adımları atacağına inanıyorum. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sorumlu gazetecilik ilkeleri gereği bu cevap niteliğindeki tekzibin yayımlanmasını saygıyla talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

