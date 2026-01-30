Trabzonspor'un takım otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı

Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA: CEZA ALMALARINI BEKLİYORUZ

Olayla ilgili Trabzonspor yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

https://x.com/Trabzonspor/status/2017269103812067435