Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynadı! Trabzonspor tecrübeli golcüyle el sıkıştı

Transfer çalışmalarına devam Trabzonspor’un, Konyaspor’un golcüsü Umut Nayir’i kadrosuna katmak için yeşil-beyazlı kulüple anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

HT Spor’un haberine göre bordo-mavililer; Umut’un transferi karşılığında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya’yı Konyaspor’a gönderecek.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY

Yeşil-beyazlı ekibin ise bu iki oyuncunun bonservisi için Trabzonspor’a bir miktar ödeme yapacağı ve sonraki satıştan yüzde 50 pay vereceği aktarıldı.

Haberde ayrıca, kulüpler arasında anlaşma sağlanmasının ardından Karadeniz temsilcisinin Umut Nayir ile sözleşme görüşmelerine başladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Umut, siyah beyazlılarda 30 maçta 6 kez fileleri havalandırırken, sarı lacivertlilerde ise 13 müsabakada oynamış ama gol atamamıştı.