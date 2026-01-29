Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz gece! Kaleci son saniye gol attı, Jose Mourinho stadı birbirine kattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının final haftasında, Portekiz temsilcisi Benfica'nın evi, Estadio da Luz'da akıllara durgunluk veren bir senaryo yaşandı.

Portekiz devi Benfica, turnuvanın favorisi olan dünya devi Real Madrid'i 4-2 ile yerle bir ederken, maçın son saniyeleri Hollywood filmlerini aratmadı.

Maçın kaderini değiştiren an 90+8'inci dakikada geldi. Skor 3-2 Benfica lehineyken, bu sonuç Portekiz ekibine yetmiyordu. Averajla 25. sırada kalıp Avrupa'ya veda edecekken, son köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Anatoliy Trubin sahne aldı.

Ukraynalı eldiven, attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve takımını kelimenin tam anlamıyla ipten alarak 24. sıradan play-off turuna soktu. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, son dakikada gelen olağanüstü gol sonrası sahaya girerek müthiş bir sevinç yaşadı.

"İNTİHAR ETMEYİN, BALKONDAN ATLAMAYIN"

Maçın ardından kendine has üslubuyla konuşan Jose Mourinho, “Bu galibiyetin bana kazandırmasını istediğim tek şey biraz saygı. Bu insanların bir kısmının intihar etmemesini ya da balkonlardan atlamamasını rica ediyorum. Sakin olsunlar. Benfica kaybedecek ve yine bizi öldürecekler. Tek istediğim Benfica’ya ve oyunculara biraz saygı.” ifadelerine yer verdi.

REAL MADRID KABUSU YAŞADI

Gecenin kaybedeni ise Real Madrid oldu. Son haftaya 3. sırada giren ve ilk 8'e kalmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol devi, aldığı bu yenilgiyle 9. sıraya kadar geriledi ve direkt son 16 turu biletini kaçırdı. Eflatun-Beyazlılarda sinirler gerilirken, uzatma anlarında Asencio ve Rodrygo kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

İKİ TAKIM TEKRAR KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

Lig aşamasını 9. bitiren Real Madrid ile 24. bitiren Benfica, play-off turunda statü gereği birbirleriyle eşleşme ihtimaline sahip oldu. Real Madrid'in diğer muhtemel rakibi ise Bodo/Glimt olarak öne çıkıyor.