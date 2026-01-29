Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz gece! Kaleci son saniye gol attı, Jose Mourinho stadı birbirine kattı

Benfica, Real Madrid'i 4-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Ukraynalı kaleci Anatoliy Trubin, maçın son saniyesinde attığı golle Benfica'nın kupaya tekrar tutunmasını sağladı. Real Madrid ise 9. sıraya düşerek direkt son 16 turu biletini kaçırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz gece! Kaleci son saniye gol attı, Jose Mourinho stadı birbirine kattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 11:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının final haftasında, Portekiz temsilcisi Benfica'nın evi, Estadio da Luz'da akıllara durgunluk veren bir senaryo yaşandı.

Portekiz devi Benfica, turnuvanın favorisi olan dünya devi Real Madrid'i 4-2 ile yerle bir ederken, maçın son saniyeleri Hollywood filmlerini aratmadı.

Maçın kaderini değiştiren an 90+8'inci dakikada geldi. Skor 3-2 Benfica lehineyken, bu sonuç Portekiz ekibine yetmiyordu. Averajla 25. sırada kalıp Avrupa'ya veda edecekken, son köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Anatoliy Trubin sahne aldı.

Ukraynalı eldiven, attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve takımını kelimenin tam anlamıyla ipten alarak 24. sıradan play-off turuna soktu. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, son dakikada gelen olağanüstü gol sonrası sahaya girerek müthiş bir sevinç yaşadı.

"İNTİHAR ETMEYİN, BALKONDAN ATLAMAYIN"

Maçın ardından kendine has üslubuyla konuşan Jose Mourinho, “Bu galibiyetin bana kazandırmasını istediğim tek şey biraz saygı. Bu insanların bir kısmının intihar etmemesini ya da balkonlardan atlamamasını rica ediyorum. Sakin olsunlar. Benfica kaybedecek ve yine bizi öldürecekler. Tek istediğim Benfica’ya ve oyunculara biraz saygı.” ifadelerine yer verdi.

REAL MADRID KABUSU YAŞADI

Gecenin kaybedeni ise Real Madrid oldu. Son haftaya 3. sırada giren ve ilk 8'e kalmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol devi, aldığı bu yenilgiyle 9. sıraya kadar geriledi ve direkt son 16 turu biletini kaçırdı. Eflatun-Beyazlılarda sinirler gerilirken, uzatma anlarında Asencio ve Rodrygo kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

İKİ TAKIM TEKRAR KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

Lig aşamasını 9. bitiren Real Madrid ile 24. bitiren Benfica, play-off turunda statü gereği birbirleriyle eşleşme ihtimaline sahip oldu. Real Madrid'in diğer muhtemel rakibi ise Bodo/Glimt olarak öne çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Avrupa rotası çizildi! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibi belli oluyor: İşte kura çekimi tarihi!
Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.