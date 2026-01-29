Galatasaray'ın Avrupa rotası çizildi! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibi belli oluyor: İşte kura çekimi tarihi!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta maçları büyük bir heyecana sahne oldu.

18 kritik karşılaşmanın oynandığı gecede son 24 takım arasındaki yerini alan Galatasaray, İngiltere’de Manchester City engeline takılsa da Avrupa defterini kapatmadı. 10 puanla lig etabını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı temsilcimiz, yoluna Play-Off turundan devam edecek.

HAALAND VE CHERKİ DURDURULAMADI

Manchester deplasmanında galibiyet arayan Galatasaray, sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın henüz ilk yarısında Erling Haaland ve Rayan Cherki’nin gollerine engel olamayan Aslan, kalan dakikalarda baskısını artırsa da skoru değiştiremedi.

MUHTEMEL RAKİPLER KORKUTUYOR

Oluşan puan tablosu sonrası Galatasaray’ın Play-Off turundaki rotası da daraldı. Temsilcimizin bir üst tur için çarpışacağı muhtemel rakipleri Avrupa’nın iki devi: Atletico Madrid veya Juventus. Sarı-kırmızılılar, bu iki ekipten biriyle eşleşerek son 16 turuna yükselmek için ter dökecek.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa’daki kaderimizi belirleyecek kura çekimi için tarih netleşti. UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenin takvimi şöyle: