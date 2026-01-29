Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'ın Avrupa rotası çizildi! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibi belli oluyor: İşte kura çekimi tarihi!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla lig aşaması heyecanı sona erdi. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Manchester City deplasmanından mağlubiyetle dönse de adını Play-Off turuna yazdırmayı başardı. Şimdi tüm gözler İsviçre’de çekilecek kuraya çevrildi. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel dev rakipleri ve kura çekiminin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 09:48

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta maçları büyük bir heyecana sahne oldu.

Galatasaray'ın Avrupa rotası çizildi! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibi belli oluyor: İşte kura çekimi tarihi!

18 kritik karşılaşmanın oynandığı gecede son 24 takım arasındaki yerini alan Galatasaray, İngiltere’de Manchester City engeline takılsa da Avrupa defterini kapatmadı. 10 puanla lig etabını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı temsilcimiz, yoluna Play-Off turundan devam edecek.

Galatasaray'ın Avrupa rotası çizildi! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibi belli oluyor: İşte kura çekimi tarihi!

HAALAND VE CHERKİ DURDURULAMADI

Manchester deplasmanında galibiyet arayan Galatasaray, sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın henüz ilk yarısında Erling Haaland ve Rayan Cherki’nin gollerine engel olamayan Aslan, kalan dakikalarda baskısını artırsa da skoru değiştiremedi.

Galatasaray'ın Avrupa rotası çizildi! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibi belli oluyor: İşte kura çekimi tarihi!

MUHTEMEL RAKİPLER KORKUTUYOR

Oluşan puan tablosu sonrası Galatasaray’ın Play-Off turundaki rotası da daraldı. Temsilcimizin bir üst tur için çarpışacağı muhtemel rakipleri Avrupa’nın iki devi: Atletico Madrid veya Juventus. Sarı-kırmızılılar, bu iki ekipten biriyle eşleşerek son 16 turuna yükselmek için ter dökecek.

Galatasaray'ın Avrupa rotası çizildi! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibi belli oluyor: İşte kura çekimi tarihi!

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa’daki kaderimizi belirleyecek kura çekimi için tarih netleşti. UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenin takvimi şöyle:

  • Kura Çekimi: 30 Ocak 2026 Cuma (Nyon, İsviçre)
  • Play-Off İlk Maçlar: 17 - 18 Şubat 2026
  • Play-Off Rövanşlar: 24 - 25 Şubat 2026
Galatasaray'ın Avrupa rotası çizildi! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibi belli oluyor: İşte kura çekimi tarihi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi hesapları: "Biraz da kader"
Galatasaray play-off maçı ne zaman hangi tarihte oynanacak?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri! Şampiyonlar Ligi play-off'ta Galatasaray kimle eşleşti?
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.