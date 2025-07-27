Karabük yangınıyla ilgili iddialara AK Partili isim böyle isyan etti: Size yalvarıyorum, Allah aşkına durun

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla verilen mücadelede hem yeşil alanlarını hem de alevlerle mücadele eden kahramanlarını yitirmenin kederini yaşarken söndürülmeye çalışılan alevlerle ilgili pek çok iddia ortaya atılıyor.

Özellikle sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan ve gittikçe yaygınlaşan iddialara AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Size yalvarıyorum." ifadelerini kullanan Şahin "Yangınla mücadele nedir bilmez, anlamazsınız. Beş gündür gece gündüz hayatını riske eden, canla başla yangınla mücadele eden aslanların emeğini görmezden gelip atar tutarsınız." şeklinde sözler sarf etti.

"İŞİNİZ GÜCÜNÜZ SPEKÜLASYON"

Şahin, paylaşımının devamında "Bu aslanların uykusuz, yorgun bedenleriyle yaptığı mücadeleye destek yerine, moral ve motivasyon takviyesi yerine işiniz gücünüz tezvirat, spekülasyon. Hesap ne; ‘Selden nasıl kütük kaparım?’ Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Hava araçlarıyla yangınla mücadele nasıl olur, bu helikopterler, bu uçaklar hangi hava şartlarında nasıl işlev görür bilmezsiniz. Mücadele eden arslanların da insan olduğunu, duyguları olduğu hususuna da kayıtsızsınız." ifadelerini kullandı.

"ALLAH AŞKINA DURUN"

Şahin, "Devlet tüm imkanlarıyla Karabük’te. Bu böyle, bu bir gerçek." cümlelerini kullanarak şu ifadelere yer verdi:

"Varsa eksik, uygun üslupla tüm samimiyetinizle mücadele edenlerin enerjisini düşürmeden, motivasyonunu kırmadan söyleyin. Allah aşkına atın siyasetinizi çöpe ve her ne varsa mücadeleyi paçasından çeken. Olağanüstü bir mücadele var burada. Gözler kör, kulaklar sağır olmuşsa yere batsın siyasetiniz. Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca hassasiyetinde olmanızı beklemiyoruz. Ama Allah aşkına durun. Size yalvarıyorum, ara verin. Yine de dileğim o ki Allah hepinizi ıslah etsin" ifadelerini kullandı.

https://x.com/Cem__Sahin/status/1949526571334738029