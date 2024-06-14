Karabük'te fırtına hayatı felç etti! Ortalık savaş alanına döndü 

14 Haziran 2024 18:18 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 18:24

Tam 400 metre! Bitlis ve Muş’ta şiddetli rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu

Tam 400 metre! Bitlis ve Muş’ta şiddetli rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu

Karabük'te akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve yağmur, şehirde büyük hasara yol açtı.

Saatteki hızı yer yer 150 kilometreyi bulan fırtına, DEVA Partisi'nin tabelasını yerinden sökerek savurdu.

Kentte ağaçlar devrilirken, esnafların dükkanlarının önündeki malzemeler de etrafa dağıldı. Vatandaşlar, fırtına esnasında güvenli yer aradı.

Fırtınanın ardından başlayan yoğun yağmur ve art arda düşen yıldırımlar ise kentin çeşitli bölgelerinde endişeye sebep oldu. Korku dolu anlar, İHA kameraları tarafından anbean kaydedildi.