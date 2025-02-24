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 | Sule Altinel

Karabük’te korkunç cinayet: Kardeşi ve yengesini çocukların önünde katletti

Karabük’te Afganistan uyruklu bir kişi, yengesi ve kardeşini çocukların gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı ise asayiş ekipleri tarafından Eskipazar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

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Karabük’te korkunç cinayet: Kardeşi ve yengesini çocukların önünde katletti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 02:46
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 02:46

Karabük’te kan donduran cinayet meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay Yeşil Mahalle Kavşak Sokak’ta bulunan 5 katlı Şirin Apartmanı’nın son katında yaşandı. Aynı evde yaşayan 29 yaşındaki Norooz Ahmedi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Kurban Ali Ahmedi (25) ile yengesi Leeqa Azemi’yi (27) kafalarından silahla vurdu.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Komşuların evden silah sesleri gelmesi üzerine yaptıkları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde Kurban Ali ve Leeqa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olayın ardından cinayet zanlısı ticari taksi ile Eskipazar ilçesi istikametine kaçarken, Asayiş ekipleri ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin zanlının kaçtığı ticari taksi sürücüsüne ulaşmasının ardından zanlının Eskipazar ilçesinde indiği belirlendi. Karabük’ten yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede zanlıyı kısa sürede cinayet silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük’te bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan cinayet sırasında evde ölen Kurban Ali Ahmedi ile Leeqa Azami’nin 2, zanlı Nooroz Ahmedi ve diğer kardeşlerine ait 3 çocuk olmak üzere yaşları 2 ile 5 yaş arasında toplam 5 çocuk bulunduğu belirlendi. 5 çocuk evden alınarak polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

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Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse’de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, silahla vurularak hayatını kaybeden Afgan uyruklu karı kocanın cansız bedenleri cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kasten Öldürmenin Cezası Nedir?
Kasten öldürme suçu Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”
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