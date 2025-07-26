Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Karabük'teki yangında felaketin dehşet boyutu havadan görüntülendi

Karabük Safranbolu'da başlayan ve saatlerdir söndürülmeye çalışılan yangının havadan görüntüsü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 22:27

'ün ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ilçesinin köylerine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için ekipler saatlerdir havadan ve karadan mücadele ediyor.

Yangının havadan çekilen görüntüsü, facianın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde dağları kaplayan geniş yeşilliklerin alevler içindeki hali yürek sızlattı.

Karabük'teki yangında felaketin dehşet boyutu havadan görüntülendi

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla mücadelede gelinen son durumu aktardı. Safranbolu'daki ve diğer devam eden yangınlarla ilgili güzel haberler vermeyi umduklarını belirten Yumaklı hava koşullarının en üst seviyede seyretmesi nedeniyle vatandaşı da uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Karabük-Safranbolu'yla ilgili coğrafi koşulların çok kırıklığı, kanyonların, derin yarların, uçurumların olduğunu söyleyip, bizi uğraştıracağını bahsetmiştim. Burada mesafeyi yavaş kat ediyoruz. Burası için bir müddet daha yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Umuyorum ki içlerinden birkaçı için güzel haberler vereceğimiz, Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki ikinci , Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel. Bu yangınlar şu anda devam ediyor.

Karabük'teki yangında felaketin dehşet boyutu havadan görüntülendi

Ekranlarda bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımıza bizim son günlerde yaşadığımız hava olaylarının sadece mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Tarihin en üst seviyesinde seyrediyor hava koşulları. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzde sürekli bir şekilde uyarılar yapıyor. Bunların hepsi hem bizlerin normal yaşantımızı etkilerken diğer taraftan da yangın riskini etkiliyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı korkunç rakamı açıkladı
Türkiye buğday ithalatına muhtaç mı? Bomba iddiaya açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı korkunç rakamı açıkladı
Türkiye buğday ithalatına muhtaç mı? Bomba iddiaya açıklama geldi
ETİKETLER
#yangın
#orman yangını
#karabük
#ovacık
#safranbolu
#afet
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.