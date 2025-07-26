Karabük'teki yangında felaketin dehşet boyutu havadan görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Ovacık ilçesinin köylerine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için ekipler saatlerdir havadan ve karadan mücadele ediyor.

Yangının havadan çekilen görüntüsü, facianın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde dağları kaplayan geniş yeşilliklerin alevler içindeki hali yürek sızlattı.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla mücadelede gelinen son durumu aktardı. Safranbolu'daki ve diğer devam eden yangınlarla ilgili güzel haberler vermeyi umduklarını belirten Yumaklı hava koşullarının en üst seviyede seyretmesi nedeniyle vatandaşı da uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Karabük-Safranbolu'yla ilgili coğrafi koşulların çok kırıklığı, kanyonların, derin yarların, uçurumların olduğunu söyleyip, bizi uğraştıracağını bahsetmiştim. Burada mesafeyi yavaş kat ediyoruz. Burası için bir müddet daha yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Umuyorum ki içlerinden birkaçı için güzel haberler vereceğimiz, Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel. Bu yangınlar şu anda devam ediyor.

Ekranlarda bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımıza bizim son günlerde yaşadığımız hava olaylarının sadece mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Tarihin en üst seviyesinde seyrediyor hava koşulları. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzde sürekli bir şekilde uyarılar yapıyor. Bunların hepsi hem bizlerin normal yaşantımızı etkilerken diğer taraftan da yangın riskini etkiliyor."