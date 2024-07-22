Karadeniz fıkrası değil gerçek! Rize'den Trabzon'a ambulans kaçırdı

22 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:54

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Rize'nin Çayeli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Dün gece 112 Acil Çağrı Merkezi, Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi görevlilerini arayan bir kişi, ambulansın hasta sevki olmadığı halde onaylanmamış yol güzergahında seyahat ettiğini bildirdi.

KISA SÜREDE YERİ BULUNDU

Park halindeki ambulansın yerinde olmadığının fark edilmesi ve yapılan yol izleme ile ambulansın Trabzon istikametinde gittiği belirlenerek, güvenlik güçlerine haber verildi.

Güvenlik güçlerinin takibi sonucu ambulans, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde durdurulmaya çalışıldı.

AMBULANSI BIRAKTI, FINDIK BAHÇELERİNE KAÇTI

Ambulansı fındık bahçesine bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemede, ambulansı kaçıran kişinin E.İ olduğu, ambulansın kapısını açık ve anahtarının üzerinde olduğunu fark edince alıp kaçtığı öğrenildi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kişiler hakkında idari soruşturma başlattı.