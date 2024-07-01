Karadeniz kıyılarında mayın alarmı! Sahile çok yaklaşmıştı, tarama başlatıldı

01 Temmuz 2024 18:04 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:23

Karadeniz sahillerine doğru rüzgarın etkisiyle ulaşan mayınları etkisiz hale getirmek için askeri kuvvetler harekete geçti. Geçtiğimiz gün Zonguldak'ta sahile çok yakın bulunan mayın sonrası plajlar kapatılmıştı.

Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan "MCM Black Sea Görev Grubu", 2'si Türk biri Romanya diğeri Bulgaristan deniz kuvvetlerine ait 4 askeri gemiyle Karadeniz'e açıldı

"KESKİN BİR ADIM ATIYORUZ"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek, sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehditlerinin oluşturduğu tehlikeleri bastırmaya yönelik keskin bir adım atıyoruz." dedi.

Beykoz Umuryeri Askeri Limanı'nda düzenlenen Aktivasyon Töreni'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ile gemilerde görev yapacak askeri personel katıldı.

MAYINLAR EMNİYETE VE EKONOMİYE TEHDİT

Ocak ayında imzalanan Mutabakat Muhtırası'ndan bu yana MCM Black Sea'yi hayata geçirme çabalarının bugün gerçeğe dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Tatlıoğlu, "Bugün burada bulunmamız, Karadeniz Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik ortak kararlılığımızın gücünü simgelemektedir. Son zamanlarda sürüklenen mayınların ortaya çıkması deniz emniyetimize ve ekonomik istikrarımıza büyük tehdit oluşturdu." diye konuştu.

Karadeniz'in sadece uluslararası ticaret için hayati bir koridor değil, aynı zamanda üstün stratejik öneme sahip bir bölge olduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, "Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek, sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehditlerinin oluşturduğu tehlikeleri bastırmaya yönelik keskin bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜŞTEREK TATBİKAT YAPLIYOR

Görev grubunun su altı tehditlerini tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için ileri teknolojilerden ve ortak istihbarattan yararlanarak en yüksek profesyonellik ve verimlilik standartlarıyla çalışacağına derinden inandığını dile getiren Tatlıoğlu, "Müşterek tatbikatlar, eğitim programları ve daimi koordinasyon yoluyla ekiplerimizin ortaya çıkabilecek her türlü zorluğa hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeye her zaman hazır olduklarından emin olacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışma grubunun stratejik bir ittifaktan çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, görev grubunun gelecek yıllarda işbirliği ve güvenlik için bir yol gösterici olarak hizmet etmesini dilediğini belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise Karadeniz'deki güvenliği Karadeniz'e sahili olan ülkeler olarak kendilerinin sağladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce Karadeniz'de Blackseafor adı altında icra ettiğimiz harekatlarla Karadeniz'deki güvenliği sağladığımızı göstermiştik. Bugün de 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nu kurarak Karadeniz'in güvenliğini bir kez daha sahildar ülkelerle birlikte yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu görev grubunu oluşturmada katkı veren Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün özel bir gün, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nızı da kutluyorum."

Konuşmaların ve görev grubundaki ülkelerin deniz kuvvetleri komutanlarının katılımıyla düzenlenen imza töreninin ardından, Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit edip etkisiz hale getirmek için Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan "MCM Black Sea Görev Grubu", 2'si Türk biri Romanya diğeri Bulgaristan deniz kuvvetlerine ait 4 askeri gemiyle Karadeniz'e açıldı

GEÇTİĞİMİZ GÜN ZONGULDAK SAHİLİNE YAKIN MAYIN BULUNMUŞTU

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde bulunan mayın geçtiğimiz gün imha edildi. Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göktepe mevkisinde deniz kıyısından 60 metre açıkta ve 5 metre derinlikte şüpheli cisim tespit edilmesi üzerine, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının talimatıyla bir dizi önlem alındı.

PLAJLAR KAPATILMIŞTI

Geçtiğimiz akşam saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar mavi bayraklı Sevgi ve Barış Plajı, Merve Altı Plajı, mesire alanı, su parkı ve çevresi güvenlik sebebiyle kullanıma kapatıldı.

Bölgede denize girmek yasaklanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su parkı girişinden Merve Altı Plajı bitimine kadarki kısımda kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, sahil şeridinden uzaklaştırılan ilçe sakinlerine, denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

Çalışma süresince Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu yaklaşık 40 dakika trafiğe kapatıldı.

İşlemlerin tamamlanmasıyla denize giriş yasağı kaldırılarak plaj ve mesire alanı ile su parkı kullanıma açıldı.