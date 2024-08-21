Karadeniz ormanlarında goril ve maymun projesi! Karşınıza çıkarsa şaşırmayın

21 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:41

Ne fare ne tavşan ne kanguru! Kırmızı listede bulunan hayvan Türkiye'de görüntülendi

Ne fare ne tavşan ne kanguru! Kırmızı listede bulunan hayvan Türkiye'de görüntülendi

Sık ormanlarıyla Türkiye'nin akciğeri konumundaki Karadeniz Bölgesi için şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Yerel basında yer alan iddiaya göre, hayvan türlerinin yok olmasının önüne geçmek isteyen yurt dışından bilim insanları, nesli tükenme tehlikesi altındaki goril ve bazı maymun türlerini Karadeniz ormanlarına yerleştirmek istiyor.

surmenehabersalim'de yer alan haberde goril ve maymun popülasyonunu artırmayı hedefleyen bilim insanlarının bu konuda Türk yetkililerle temasa geçtiği projenin uygulanabilirliği konusunda bilgi alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.

Türk bilim insanlarında bazılarının da ülkenin biyolojik çeşitliliğini artırmak adına tartışmaya açık bu projeyi destekledikleri ifade edildi.

GORİLLERİN ANAVATANI NERESİ?

Primatların en irisi olarak bilinen goril, güçlü, sert göğüslü ve çıkık karınlı bir hayvan. Derisi ve kılları siyah olan gorilleri iri burun delikleri ve kabarık bir kaş hattına sahip.

Anavatanları Afrika kıtası olan gorillerin nesli kaçak avcılar yüzünden tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Doğada sadeçe 280-300 arası kaldığı bilinen dağ gorilleri Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da yaşıyor.

Tahmini nüfusları 15 bin ile 30 bin arasında olduğu tahmin edilen ova gorilleri ise Kongo, Gabon, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyetinde yaşıyor.