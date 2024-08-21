Hindistan’da ilginç olay! Bir bebek yılanı ısırarak öldürdü
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:50
Hindistan'da bir bebek oyun oynadığı esnada yılan ile karşılaştı. Bebeğin ailesi çocuklarının oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi. Yılanın öldüğü bildirilirken bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir bebeğin oyuncak sanarak ısırdığı yılanın öldüğü bildirildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.
BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda, zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı