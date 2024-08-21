Hindistan’da ilginç olay! Bir bebek yılanı ısırarak öldürdü

21 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:50

Su içerken dokunmaz dediler, hastanelik etti! Dünyanın en zehirli yılanlarından biri saldırdı, ölümden döndü

Su içerken dokunmaz dediler, hastanelik etti! Dünyanın en zehirli yılanlarından biri saldırdı, ölümden döndü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir bebeğin oyuncak sanarak ısırdığı yılanın öldüğü bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda, zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.