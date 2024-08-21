Bahçesinde yılana rastladı, elindeki çubukla oynamaya başladı: Ezan okununca öldürmedim

21 Ağustos 2024 10:29 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:30

Batman'da gelin ve damada yapılan sürpriz şoke etti: Sahneye çıktı, yılanı çıkarttı

Batman'da gelin ve damada yapılan sürpriz şoke etti: Sahneye çıktı, yılanı çıkarttı

Su içerken dokunmaz dediler, hastanelik etti! Dünyanın en zehirli yılanlarından biri saldırdı, ölümden döndü

Su içerken dokunmaz dediler, hastanelik etti! Dünyanın en zehirli yılanlarından biri saldırdı, ölümden döndü

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yemişalan mahallesinde yaşayan Önder Yılmaz Bilgin, fındık toplarken bahçesinde bir yılan buldu.

YILANI KAYDA ALDI, ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen adam, hemen o anları cep telefonu ile kayda almaya başladı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yılanla bir süre elindeki çubukla oynayan adamın, o sırada söyledikleri yüzleri güldürdü.

"NORMALDE ÖLDÜRÜRDÜM, EZAN OKUNDU İÇİN ÖLDÜRMEDİM"

Saldırı pozisyonda olan yılan için "Normalde öldürürdüm, ezan okundu için öldürmedim" diyen Bilgin, "İlk defa böyle bir yılanı evimin yakınlarında gördüm. Yılan biraz saldırgandı" dedi.