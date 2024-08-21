Bahçesinde yılana rastladı, elindeki çubukla oynamaya başladı: Ezan okununca öldürmedim
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 10:29 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:30
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıktı. Trabzon'un Of ilçesinde de bir yılan fındık bahçesine girdi. O anları kayda alan vatandaşın söyledikleri yüzleri güldürdü.
Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yemişalan mahallesinde yaşayan Önder Yılmaz Bilgin, fındık toplarken bahçesinde bir yılan buldu.
YILANI KAYDA ALDI, ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen adam, hemen o anları cep telefonu ile kayda almaya başladı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.
Yılanla bir süre elindeki çubukla oynayan adamın, o sırada söyledikleri yüzleri güldürdü.
"NORMALDE ÖLDÜRÜRDÜM, EZAN OKUNDU İÇİN ÖLDÜRMEDİM"
Saldırı pozisyonda olan yılan için "Normalde öldürürdüm, ezan okundu için öldürmedim" diyen Bilgin, "İlk defa böyle bir yılanı evimin yakınlarında gördüm. Yılan biraz saldırgandı" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı