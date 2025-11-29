Karadeniz'de iki gemiye drone saldırısı iddiası! Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama

Karadeniz'de 25 personeli bulunan tanker gemisinde patlama meydana geldi. Alevler ve yoğun duman yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da Kaıros ve Vırat isimli tanker gemilerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

PERSONELLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaıros gemisinin dışındaki yangının söndürüldüğünü ancak içerideki yangının devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, 25 denizcinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

DRONE SALDIRISI İDDİASI

Olaya ilişkin yeni yaptığı açıklamada sürecin yakından takip edildiğini aktaran Bakan Ulraoğlu, "Geminin içindeki kapalı alanlarda yangın var. Gemi kaptanı drone saldırısı var dedi" ifadelerini kullandı.