Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Karadeniz'de iki gemiye drone saldırısı iddiası! Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama

Karadeniz açıklarında 2 gemide meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz. Geminin içindeki kapalı alanlarda yangın var. Gemi kaptanı dron saldırısı var dedi" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 15:13

Karadeniz'de 25 personeli bulunan tanker gemisinde patlama meydana geldi. Alevler ve yoğun duman yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da Kaıros ve Vırat isimli tanker gemilerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

PERSONELLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaıros gemisinin dışındaki yangının söndürüldüğünü ancak içerideki yangının devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, 25 denizcinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

DRONE SALDIRISI İDDİASI

Olaya ilişkin yeni yaptığı açıklamada sürecin yakından takip edildiğini aktaran Bakan Ulraoğlu, "Geminin içindeki kapalı alanlarda yangın var. Gemi kaptanı drone saldırısı var dedi" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP'li Semih Yalçın'dan Papa 14. Leo'nun ziyaretine tepki: Ayrışmaları kaşıyan mesajlar var
Bakan Uraloğlu duyurdu: 2025, Türk denizciliğinin altın yılı
ETİKETLER
#Son Dakika
#güncelleme
#haber
#detay
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.