Karaman'da dev uyuşturucu operasyonu! Piyasa değeri tam 71 milyon lira

Türk güvenlik güçleri düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir tırı durdurdu. Karaman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda piyasa değeri 71 milyon lira olan 142 bin 470 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli S.E.'nin kullandığı tırı takibe aldı. Ekipler şehir girişinde durdurarak arama yaptığı tırda toplam 142 bin 470 adet extacy hap ele geçirdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Ele geçirilen hapların güncel piyasa değerinin 71 milyon 235 bin TL olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.