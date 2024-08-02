Karaman'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

02 Ağustos 2024 09:27 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:29

Karaman'da H.R.A. kontrolündeki otomobil ile Ş.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Feci kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipler, Ş.T. idaresindeki araçta bulunan N.T. ile diğer araç sürücüsü H.R.A. ve yolcular A.K, A.A. ile Y.A.'yı hastaneye sevk etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.