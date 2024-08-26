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Karaman'da koku ihbarıyla ortaya çıkan ölüm şoke etti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 00:24 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 00:29

Karaman'da 15 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Mahmut Arıkan, evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Arıkan'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor…

Karaman’da kendisinden 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümü, evden kötü kokular gelmesi üzerine üst komşusunun polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi.

Karaman'da koku ihbarıyla ortaya çıkan ölüm şoke etti! - 1. Resim

SAVCIDAN DETAYLI İNCELEME

Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın üst komşusu evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak açması üzerine içeri giren ekipler 80 yaşındaki Mahmut Arıkan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Arıkan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Karaman'da koku ihbarıyla ortaya çıkan ölüm şoke etti! - 2. Resim

EVDEN GELEN KOKU ORTAYA ÇIKARDI

Olayla ilgili konuşan üst komşu Ramazan Algın, “Ev sahibim beni aradı ve alt kattaki kiracının 15 gündür yanına gelmediğini söyledi. Bunun üzerine bende aşağıya indim ve kapıyı çaldım bakan olmadı. Ertesi gün evden kokular geldiğini fark ettim ve kapıyı yine çaldım açan olmadı. Durumu polise bildirdim ve ekipler geldi. Yaşlı adamın evin içerisinde ölü olarak buldular” dedi.

YALNIZ YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Yalnız yaşadığı öğrenilen Arıkan’ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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