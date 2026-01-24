Karaman’da nefes kesen baskın! El yapımı dinamit ele geçirildi

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda el yapımı dinamitler ile kaçan tütün ve uyuşturucular ele geçirilirken, aranan 6 kişi tutuklandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 16-24 Ocak tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 12 bin 406 kişi sorgulanırken, 37’sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 37 kişiden 6’sı tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 17 adet el yapımı dinamit, sentetik hap, bin 952 gram skunk maddesi, 17 kök skunk bitkisi, 62 kilo kıyılmış tütün, 427 adet sigara kutusu, iklimlendirme ünitesi, alan tarama cihazı ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.