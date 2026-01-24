Bayğaralar Organize Suç Örgütü'ne operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltılar var

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bayğaralar Organize Suç Örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik düzenlediğimiz operasyonda 15 şüpheliyi yakaladık

Şüphelilerden;

12'si TUTUKLANDI.

3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; elebaşılığını R.B.'nin (Yurtdışı Tutuklu) yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin;

Silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri,

Adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz

Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."