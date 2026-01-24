Bayğaralar Organize Suç Örgütü'ne operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bayğaralar Organize Suç Örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik düzenlediğimiz operasyonda 15 şüpheliyi yakaladık
Şüphelilerden;
12'si TUTUKLANDI.
3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; elebaşılığını R.B.'nin (Yurtdışı Tutuklu) yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin;
Silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri,
Adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz
Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."