Beyaz Saray kaş yapayım derken göz çıkardı! Penguenli Grönland mesajı alay konusu oldu

Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın karla kaplı buz tabakası üzerinde elinde ABD bayrağı tutan bir penguenle yürüdüğü paylaşıma yer verildi. Görselin paylaşılması sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

Yapay zeka yardımıyla üretilen görselin altına "Pengueni kucakla" notunun düşüldüğü görüldü.

Paylaşım, ABD'nin Danimarka ile Grönland'ın egemenliği konusunda anlaşmazlık yaşadığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

"EĞİTİM BAKANLIĞI'NI BU KADAR HIZLI DAĞITMAMALIYDINIZ"

Paylaşımdaki penguen detayı, tepkilerin merkezine oturdu. Bunun sebebi ise penguenlerin Grönland'da yaşamıyor oluşu.

Sosyal medya kullanıcıları penguenlerin tamamının Güney Yarımküre'de yaşadığını, tek istisnanın Galapagos türü olduğunu belirtti ve "Eğitim Bakanlığı'nı bu kadar hızlı dağıtmamalıydınız" ifadelerine yer verdi.

Eski Kanada Savunma Bakanı Jason Kenney, "Trump Grönland konusunda geri adım attığı bir haftada İzlanda ve Grönland'ı defalarca birbiriyle karıştırdı. Şimdi de ekibi, Antarktika'yı Grönland sanıyor. Dünyanın en güçlü ülkesi bir sirk gibi yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

İsveçli ekonomist Anders Aslund da paylaşımı "cehalet" olarak niteleyerek "Grönland'da penguen yok. Trump'ın ne Grönland ne de penguenler üzerinde hiçbir hakkı yok" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Trump, Rusya ve Çin tehlikesini öne sürerek Danimarka'nın Grönland'ı koruyacak yeterli güce sahip olmadığını savunuyor.

NATO ve Danimarkalı yetkililer, bugüne kadar Grönland'ın egemenliğinin müzakere konusu olmadığının altını çizdi. Kopenhag, bölgenin güvenliği ve ekonomik işbirliği yönündeki görüşmelerin ancak "toprak bütünlüğüne saygı" çerçevesinde mümkün olabileceğini belirtiyor.