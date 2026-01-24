Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Beyaz Saray kaş yapayım derken göz çıkardı! Penguenli Grönland mesajı alay konusu oldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde ABD bayrağı tutan bir penguenle yürüdüğü görseli sosyal medya üzerinden paylaştı. Görselde penguenin karlı bir zemin üzerinde yürüdüğü görülürken, önlerinde yer alan bayrak ise Grönland bayrağı olarak göze çarpıyor. Ancak penguenlerin Grönland'da yaşamadığı için paylaşım sosyal medyada yoğun tepki aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyaz Saray kaş yapayım derken göz çıkardı! Penguenli Grönland mesajı alay konusu oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 10:17

Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı 'ın karla kaplı buz tabakası üzerinde elinde ABD bayrağı tutan bir penguenle yürüdüğü paylaşıma yer verildi. Görselin paylaşılması sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

Yapay zeka yardımıyla üretilen görselin altına "Pengueni kucakla" notunun düşüldüğü görüldü.

Paylaşım, ABD'nin Danimarka ile 'ın egemenliği konusunda anlaşmazlık yaşadığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Beyaz Saray kaş yapayım derken göz çıkardı! Penguenli Grönland mesajı alay konusu oldu

"EĞİTİM BAKANLIĞI'NI BU KADAR HIZLI DAĞITMAMALIYDINIZ"

Paylaşımdaki penguen detayı, tepkilerin merkezine oturdu. Bunun sebebi ise penguenlerin Grönland'da yaşamıyor oluşu.

Sosyal medya kullanıcıları penguenlerin tamamının Güney Yarımküre'de yaşadığını, tek istisnanın Galapagos türü olduğunu belirtti ve "Eğitim Bakanlığı'nı bu kadar hızlı dağıtmamalıydınız" ifadelerine yer verdi.

Eski Kanada Savunma Bakanı Jason Kenney, "Trump Grönland konusunda geri adım attığı bir haftada İzlanda ve Grönland'ı defalarca birbiriyle karıştırdı. Şimdi de ekibi, Antarktika'yı Grönland sanıyor. Dünyanın en güçlü ülkesi bir sirk gibi yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

İsveçli ekonomist Anders Aslund da paylaşımı "cehalet" olarak niteleyerek "Grönland'da penguen yok. Trump'ın ne Grönland ne de penguenler üzerinde hiçbir hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray kaş yapayım derken göz çıkardı! Penguenli Grönland mesajı alay konusu oldu

NE OLDU?

Trump, Rusya ve Çin tehlikesini öne sürerek Danimarka'nın Grönland'ı koruyacak yeterli güce sahip olmadığını savunuyor.

NATO ve Danimarkalı yetkililer, bugüne kadar Grönland'ın egemenliğinin müzakere konusu olmadığının altını çizdi. Kopenhag, bölgenin güvenliği ve ekonomik işbirliği yönündeki görüşmelerin ancak "toprak bütünlüğüne saygı" çerçevesinde mümkün olabileceğini belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump "bir parça buz" için her yolu deniyor! Grönland sakinlerine dudak uçuklatan teklif
ABD basını kartları yeniden dağıttı! Ne Grönland, ne İran: Trump'ın radarındaki ülke yönetimi yıl sonunu göremeyebilir
ETİKETLER
#donald trump
#grönland
#penguen
#Sosyal Medya Tepkisi
#Ayırt Edilemeyen Gerçekler
#Grönland Egemenliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.