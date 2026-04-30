Karayolları Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı: "SMS ile borç bildirimi yapmıyoruz"

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), son dönemde artan sahte SMS dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Kurum, HGS borcu ve trafik ihlali gibi başlıklarla gönderilen mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak resmi ödeme kanallarına dikkat çekti.

Karayolları Genel Müdürlüğü, amaçlı 'lere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunarak, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmemektedir" denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), vatandaşları dolandırıcılık amaçlı SMS'lere karşı uyararak, KGM tarafından SMS yoluyla borç bildirimi veya ödeme uyarısı gönderilmediğini duyurdu.
Son günlerde bazı vatandaşlara 'HGS Borcu', 'Elektronik Geçiş Ücreti', 'Trafik Kontrol İhlali' gibi başlıklarla dolandırıcılık SMS'leri gönderildiği görülmektedir.
KGM, SMS yoluyla vatandaşlara ödeme bildirimi veya borç uyarısı göndermemektedir.
Dolandırıcılık mesajlarında yer alan ve kurum adreslerini taklit eden sahte internet bağlantılarına kesinlikle tıklanmamalıdır.
Otoyol geçişleri veya trafik ihlallerine yönelik borç sorgulamaları için e-Devlet sistemi veya ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılmalıdır.
DOLANDIRICILARIN YENİ TAKTİĞİ

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı vatandaşlarımıza; 'HGS Borcu', 'Elektronik Geçiş Ücreti' 'Hız İhlali Resmî Hatırlatması', 'Trafik Kontrol İhlali', 'Elektronik Geçiş İhlali', 'Geçiş Ücreti Bildirimi' ve benzeri konu başlıkları kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderildiği görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

KGM: SMS YOLUYLA ÖDEME BİLDİRİMİ YAPILMAMAKTADIR

Dolandırıcılık girişimlerinde en sık kullanılan yöntemlerden birinin de sahte internet bağlantıları olduğu belirtilen açıklamada, "Dolandırıcılık amaçlı mesajlarda yer alan bağlantılarda; kurumların resmî internet adreslerini taklit etmek amacıyla "kurum adı + gov.tr" uzantıları çeşitli harf, rakam, sembol, noktalama işaretleri veya farklı ifadeler eklenerek (örneğin; doğru web adresi olan kgm.gov.tr yerine kgm.htlgid.help/secure/gov-tr, kgm.ngpmit.cc/secure/gov-tr gibi değiştirilmekte ve vatandaşlarımız yanıltılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali gibi trafik ihlallerine yönelik borç/ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde, işlem SMS'te yer alan bağlantı üzerinden değil; doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

