Antalya - Konya ulaşımı yağıştan kapandı: Yol göl üzerine yapıldı iddiasına KGM açıklama yaptı

Antalya ve çevresinde günlerce süren sağanak sonrası kapanan Antalya-Konya karayoluna dair bazı kesimler yolun göl sahası içinde yer aldığını iddia etti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), hala kapalı kalan Antalya-Derebucak-Beyşehir yoluna dair iddialara cevap verdi.

ANTALYA-KONYA YOLU TRAFİĞE KAPALI

Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolunun son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

70 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

Son günlerde yaşanan yağış miktarının, son 70 yılın şubat ayları içinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı aktarılan paylaşımda, "Bölgedeki arazi, kısa sürede düşen aşırı yağış miktarı nedeniyle suya doygun hale gelmiş, polyelerin doğal drenaj sistemleri olan düdenler ve karstik boşluklar kapasitesinin üzerinde bir yükle karşılaşmış, neticesinde Sobuca ve Eynif polyelerinde su birikimleri oluşmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

ANTALYA BEYŞEHİR YOLU GÖL SAHASINDAN GEÇMİYOR

Bu durumun yalnızca yol güzergahında değil, çevredeki yerleşim alanlarında da taşkınlara sebep olduğu vurgulanan paylaşımda, 1900'lü yılların başından itibaren mezarlık olarak tercih edilen alanların dahi sular altında kaldığı aktarıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu herhangi bir göl sahası içinden geçmemektedir. Projelendirme sürecinde, resmi kullanımda olan 1/25 binlik haritalar esas alınmış, bölgedeki göl sahaları titizlikle değerlendirilmiş ve güzergah bu sahaların dışında kalacak şekilde belirlenmiştir. Ekiplerimiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, ilgili kesimlerde kalıcı çözüm oluşturulmasına dair alternatifleri değerlendirmektedir. Diğer taraftan, arazideki su seviyesi günlük olarak takip edilmekte olup ilk etapta Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışı sağlanacaktır."

SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, sürücülerin güvenliği açısından yolun halen trafiğe kapalı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kalmış, güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatılmıştı. Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yol platformunun su altında kaldığını ve sürücülerin can güvenliği için güzergahın trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Bölgede özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerinin oluştuğu, bu nedenle trafik akışının güvenli şekilde sağlanamadığı ifade edildi. Ulaşımın durdurulmasının ardından sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, trafik akışının Akseki ve Manavgat güzergahlarına kaydırıldığı bildirildi.