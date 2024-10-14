Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kardeş Payı'ndaki o sahne gerçek oldu! Bir mağaza, canlı manken kullanmaya başladı

Kardeş Payı'ndaki o sahne gerçek oldu! Bir mağaza, canlı manken kullanmaya başladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 13:49 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:50

Türkiye'nin en çok sevilen dizilerinden biri olan Kardeş Payı'ndaki 'mağazada canlı manken' sahnesi gerçek oldu. Konya'da bir mağaza canlı manken kullanmaya başladı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Konya​'nın merkez Meram​ ilçesi Havzan Mahallesi'nde bulunan bir mağazada Kardeş Payı dizisindeki bir sahne gerçek oldu. Mağaza​ vitrinlerde canlı manken kullanmaya başladı.

Mağazaya alışveriş için gelen vatandaşlar, vitrinde duran canlı mankeni görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kardeş Payı'ndaki o sahne gerçek oldu! Bir mağaza, canlı manken kullanmaya başladı - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Canlı mankenin videosu kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu Kardeş Payı dizisi benzetmesi yaptı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
konyamerammağaza

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...