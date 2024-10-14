Kardeş Payı'ndaki o sahne gerçek oldu! Bir mağaza, canlı manken kullanmaya başladı

14 Ekim 2024 13:49 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:50

Türkiye'nin en çok sevilen dizilerinden biri olan Kardeş Payı'ndaki 'mağazada canlı manken' sahnesi gerçek oldu. Konya'da bir mağaza canlı manken kullanmaya başladı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.