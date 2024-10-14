Kardeş Payı'ndaki o sahne gerçek oldu! Bir mağaza, canlı manken kullanmaya başladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 13:49 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:50
Türkiye'nin en çok sevilen dizilerinden biri olan Kardeş Payı'ndaki 'mağazada canlı manken' sahnesi gerçek oldu. Konya'da bir mağaza canlı manken kullanmaya başladı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Konya'nın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde bulunan bir mağazada Kardeş Payı dizisindeki bir sahne gerçek oldu. Mağaza vitrinlerde canlı manken kullanmaya başladı.
Mağazaya alışveriş için gelen vatandaşlar, vitrinde duran canlı mankeni görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Canlı mankenin videosu kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu Kardeş Payı dizisi benzetmesi yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com