Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:16
Kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Adana'da genç adam, kardeşine kötü davrandığını söylediği eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 23 yaşında bir çocuk babası Samet Gençdal, kayınbiraderi Ali Yeşilbudak ile evde buluştu. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI 

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Samet Gençdal'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam savaşı veren Gençdal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! İfadesi ortaya çıktı - 1. Resim

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Yeşilbudak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Sarıçam ilçesinde bir apartman dairesinde şüphelinin saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Ali Yeşilbudak yakalandı. Yeşilbudak emniyetteki ifadesinde, kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk. Amacım öldürmek değildi1 dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yeşilbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...