Kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

06 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:16

Milyonlarca öğrenci için heyecan dorukta: YKS için geri sayım

Milyonlarca öğrenci için heyecan dorukta: YKS için geri sayım

Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 23 yaşında bir çocuk babası Samet Gençdal, kayınbiraderi Ali Yeşilbudak ile evde buluştu. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Samet Gençdal'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam savaşı veren Gençdal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Yeşilbudak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Sarıçam ilçesinde bir apartman dairesinde şüphelinin saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Ali Yeşilbudak yakalandı. Yeşilbudak emniyetteki ifadesinde, kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk. Amacım öldürmek değildi1 dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yeşilbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.