Terörden temizlenen Ağrı Dağı'nda keyifli anlar!

06 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:12

Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası'nı ziyaret eden Iğdır Valisi Ercan Turan, kendisini asker selamıyla karşılayan çocuklara Türk bayrağı ve hediyeler verdi.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda bulunan Korhan Yaylası, bölücü terör örgütünün yoğun şekilde bulunduğu alanlardan biriyken, sürdürülen operasyonlarla temizlenerek halka açıldı.

Günümüzde birçok yaylacının konakladığı bölge, vatandaşların da uğrak noktası haline geldi.

Bölgeyi ziyaret eden Ercan Turan, Korhan Yaylası'ndaki yaylacıları da ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret esnasında kendisini asker selamıyla karşılayan çocuklarla görüşen Turan, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.