Kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü, ifadesi kan dondurdu! "Eşini ve çocuklarını da öldürecektim ama..."

03 Eylül 2024 15:45 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:00

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. 45 yaşındaki Doğan Öztaş, kardeşi Ayhan Öztaş'ı tüfekle vurarak öldürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan baba ise çıkan saçmalarla yaralandı.

Kavgayı duyan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATA TUTUNAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan baba ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI DA ÖLDÜRECEKTİM"

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan Doğan Öztaş'ın verdiği ilk ifadesinde, kardeşi ile aralarında husumet bulunduğunu, Ayhan Öztaş'ın Fransa'da yaşadığını ve 6 yıldır Isparta'ya gelmediğini söylediği öğrenildi. Olay gecesi kardeşi ile maddi konularda aralarında tartışma çıktığını söyleyen Doğan Öztaş'ın, "Bize hiç para göndermiyordu, bize destek olmuyordu, yardım etmiyordu. Tartışma çıktı, tüfekle vurdum. Tüfek tutukluluk yapmasaydı kardeşimin eşini ve çocuklarını da öldürecektim" dediği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Doğan Öztaş'ın daha önce husumetlisini ağaç kesme motoru ile öldürdüğü, 12 yıl hüküm giydiği ve 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.