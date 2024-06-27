Kargocu yalanına inanıp kapıyı açtı! Uyandığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı

27 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:25

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, ‘kargocu’ olduğunu belirterek kapıyı açtıran kişi binaya girerek hırsızlık yaptı. Ayşe Demirtaş'ın ziline basarak zorla içeri giren hırsız, genç kadını darbetmeye başladı. Kafasına aldığı darbeyle kısa süreli baygınlık geçiren kadın, uyanınca evin talan edildiğini gördü.

ALTINLARIN YERİNİ TEHDİT EDEREK ÖĞRENDİ

Darmadağın olan evde maskeli kişinin altınları bulamadığını belirten Demirtaş, odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylemesi üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini söyledi. Yüzünde maske, elinde eldiven olduğu belirtilen hırsızın genç kadının gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığı öğrenildi.

Başına darbeler alan Ayşe Demirtaş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.