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Kargocu yalanına inanıp kapıyı açtı! Uyandığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:25
Kargocu yalanına inanıp kapıyı açtı! Uyandığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı

Antalya'da kargoyu yalanıyla kapıyı açtıran hırsız genç kadına dehşeti yaşattı. Genç kadını 1.5 yaşındaki çocuğunu kaçırmakla tehdit eden hırsız altınların yerini öğrendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, ‘kargocu’ olduğunu belirterek kapıyı açtıran kişi binaya girerek hırsızlık yaptı.  Ayşe Demirtaş'ın ziline basarak zorla içeri giren hırsız, genç kadını darbetmeye başladı. Kafasına aldığı darbeyle kısa süreli baygınlık geçiren kadın, uyanınca evin talan edildiğini gördü.

Kargocu yalanına inanıp kapıyı açtı! Uyandığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

ALTINLARIN YERİNİ TEHDİT EDEREK ÖĞRENDİ 

Darmadağın olan evde maskeli kişinin altınları bulamadığını belirten Demirtaş, odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylemesi üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini söyledi. Yüzünde maske, elinde eldiven olduğu belirtilen hırsızın genç kadının gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığı öğrenildi.

Kargocu yalanına inanıp kapıyı açtı! Uyandığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

Başına darbeler alan Ayşe Demirtaş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kargocu yalanına inanıp kapıyı açtı! Uyandığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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