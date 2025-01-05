Kars’ta Sarıkamış yürüyüşü: Şehitlerimiz anıldı

05 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 10:18

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sabahın erken saatlerinde binlerce kişi, Türk bayraklarıyla eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş gerçekleştirdi.

Kars'ta Sarıkamış Harekatı’nın 110. yılı kapsamında düzenlenen “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” etkinliğine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak​, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars​ Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Dünya Savaşı sırasında; Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın yıldönümünde binlerce kişi bir araya geldi.

ŞEHİTLERİMİZE DUA EDİLDİ

Sabahın erken saatlerinde harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı ve birçok askerin çatışmalarda ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde toplanan kalabalık, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dualar etti.

Soğuk havaya aldırış etmeden, komando timlerinin de eşlik ettiği grup, ellerinde Türk bayrakları ve tekbirler eşliğinde Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne doğru yürüyüşe başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren bu anlamlı yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı’nda sona erdi.