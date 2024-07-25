Kartal’da cadde ortasında silahlı saldırı dehşeti!

25 Temmuz 2024 18:01 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 18:06

AK Parti'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına sert tepki: İnsanlık tarihinin en trajik görüntülerinden biri

AK Parti'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına sert tepki: İnsanlık tarihinin en trajik görüntülerinden biri

İstanbul Kartal'da aracını park ettikten sonra bir iş yerine giren vatandaş iş yerinden çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

ARACINA DOĞRU YÜRÜRKEN SALDIRYA UĞRADI

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş otomobilini yol üzerinde park edip bir iş yerine girdi. İş yerinden çıkan vatandaş aracına doğru ilerlediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı Saldırıya uğrayan vatandaş yaralanırken silahlı şahıs ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.