TBMM'ye ziyaretçi yasağı getirildi

25 Temmuz 2024 17:44 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündem yoğunluğu gerekçe gösterilerek 26-29 Temmuz döneminde görevliler dışında ziyaretçi kabul etmeyecek.

TBMM Genel Sekreterliğinden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulunun alınan karar gereğince 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.

Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.