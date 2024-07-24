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TBMM'de kavga çıktı: AK Partili ve DEM Partili vekiller yumruklaştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 18:41 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:53

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda tartışma çıktı. DEM Partili milletvekilinin yaptığı sataşma üzerine çıkan tartışmada milletvekilleri arasında gerilim büyüyerek yumruklaşma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti'nin verdiği grup önerisinin görüşmesi sırasında DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti sıralarına yaptığı sataşma sonrası gerilimli dakikalar yaşandı. Vekiller kürsüye yürüdü, sözlü tartışma yumruklaşmaya dönüştü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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