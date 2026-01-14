Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kartal'da kadın hakime saldırı olayında yeni detay! Saldırının sebebi ortaya çıktı

Kartal'da dün hakim Aslı Kahraman’ı kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 15:54

İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’nden dün korkunç bir olay yaşandı. Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'la savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Savcı Kılıçarslan, bir anda silahına davrandı ve Aslı Kahraman'a bacağına ateş etti.

Kartal'da kadın hakime saldırı olayında yeni detay! Saldırının sebebi ortaya çıktı

ÇAYCI ENGEL OLDU

Bir kez daha tetiği çekmek isteyen savcıya odaya giren çaycı Yakup Karadağ engel oldu. Görevlinin Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, cezasının bir kısmını tamamlandığı için çalışabildiği ortaya çıktı.

SALDIRIDAN YENİ DETAYLAR

Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında tutuklama talep edilirken olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte soruşturma dosyasından detaylar:

Kartal'da kadın hakime saldırı olayında yeni detay! Saldırının sebebi ortaya çıktı

İstanbul Nöbetçi Sulh Hakimliğine;

Şüphelinin iddia olunan suç tarihinde ve halen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı, mağdurun da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hâkimi olarak görevli bulunduğu, mağdurun ifadesinin mevcut yaralanması nedeniyle bu aşamada henüz tespit edilemediği, şüphelinin ifadesi dikkate alındığında ise; şüpheli ile suç mağdurunun 2023 yılı Eylül - Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, mağdurun daha önceki evliliğinden çocuğunun bulunması, şüphelinin bu duygusal birlikteliğin evliliğe dönüşmesini istememesi, mağdurun ise aksi düşüncede olması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığı, şüphelinin mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği, ancak mağdurun buna yanaşmaması nedeniyle olay tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına giden şüphelinin mağdurun çalışma odasına girdiği, burada aralarında tekrar tartışma yaşandığı, yine şüphelinin ifadesine göre mağdurun şüpheliye vurmaya başladığı, o esnada odaya çay ocağında çalışan ve tanık olarak ifadesi geçen tanıktan yardım istediği, bu aşamadan sonra tanığın beyanına göre tanık içeri girdiğinde şüphelinin iki üç adım geri gittiği, mağdurun yardım isteği üzerine şüphelinin de aynı anda mağdurun üzerine gitmesi karşısında tanığın araya girdiği, şüphelinin savcı olduğunu söyleyerek akabinde elini beline attığı ve tabancasını çıkartıp koşmaya başlayınca kendisinin de hamle yaptığı, silah birden fazla ateş aldıktan sonra tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve bu şekilde onu etkisiz hale getirip silahı elinden aldığı, akabinde polislerin gelerek müdahale ettikleri değerlendirilmiş ve anlaşılmıştır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni detay: Görev yaptığı büro şoke etti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.