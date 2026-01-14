Kartal'da kadın hakime saldırı olayında yeni detay! Saldırının sebebi ortaya çıktı

İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’nden dün korkunç bir olay yaşandı. Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'la savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Savcı Kılıçarslan, bir anda silahına davrandı ve Aslı Kahraman'a bacağına ateş etti.

ÇAYCI ENGEL OLDU

Bir kez daha tetiği çekmek isteyen savcıya odaya giren çaycı Yakup Karadağ engel oldu. Görevlinin Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, cezasının bir kısmını tamamlandığı için çalışabildiği ortaya çıktı.

SALDIRIDAN YENİ DETAYLAR

Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında tutuklama talep edilirken olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte soruşturma dosyasından detaylar:

İstanbul Nöbetçi Sulh Hakimliğine;

Şüphelinin iddia olunan suç tarihinde ve halen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı, mağdurun da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hâkimi olarak görevli bulunduğu, mağdurun ifadesinin mevcut yaralanması nedeniyle bu aşamada henüz tespit edilemediği, şüphelinin ifadesi dikkate alındığında ise; şüpheli ile suç mağdurunun 2023 yılı Eylül - Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, mağdurun daha önceki evliliğinden çocuğunun bulunması, şüphelinin bu duygusal birlikteliğin evliliğe dönüşmesini istememesi, mağdurun ise aksi düşüncede olması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığı, şüphelinin mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği, ancak mağdurun buna yanaşmaması nedeniyle olay tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına giden şüphelinin mağdurun çalışma odasına girdiği, burada aralarında tekrar tartışma yaşandığı, yine şüphelinin ifadesine göre mağdurun şüpheliye vurmaya başladığı, o esnada odaya çay ocağında çalışan ve tanık olarak ifadesi geçen tanıktan yardım istediği, bu aşamadan sonra tanığın beyanına göre tanık içeri girdiğinde şüphelinin iki üç adım geri gittiği, mağdurun yardım isteği üzerine şüphelinin de aynı anda mağdurun üzerine gitmesi karşısında tanığın araya girdiği, şüphelinin savcı olduğunu söyleyerek akabinde elini beline attığı ve tabancasını çıkartıp koşmaya başlayınca kendisinin de hamle yaptığı, silah birden fazla ateş aldıktan sonra tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve bu şekilde onu etkisiz hale getirip silahı elinden aldığı, akabinde polislerin gelerek müdahale ettikleri değerlendirilmiş ve anlaşılmıştır.