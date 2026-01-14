Menü Kapat
Savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni detay: Görev yaptığı büro şoke etti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakimi vuran savcı adliyeye sevk edilirken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tetiği çeken savcının iki yıl boyunca görev yaptığı büro şoke etti. İşte detaylar...

Savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni detay: Görev yaptığı büro şoke etti
Kartal Anadolu Adliyesi’nden silah sesi yükseldi. Bölge adliye Mahkemesi 23. dairesi Hakimi Aslı Kahraman'la savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Kahraman'ın makam odasında oturuyordu. ikili arasında arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni detay: Görev yaptığı büro şoke etti

Savcı Kılıçarslan, bir anda silahına davrandı ve Aslı Kahraman'a bir el bacağına ateş etti. İkinci saldırıyı yapmaya hazırlanan Kılıçarslan'a çaycı Yakup Karadağ engel oldu. Görevlinin Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, cezasının bir kısmını tamamladığı için çalışabildiği ortaya çıktı.

Savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni detay: Görev yaptığı büro şoke etti

SAVCI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan savcı, adliyeye sevk edildi.

Savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni detay: Görev yaptığı büro şoke etti

Görevlinin Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, cezasının bir kısmını tamamladığı için çalışabildiği ortaya çıktı.

Savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni detay: Görev yaptığı büro şoke etti

KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ BÜROSU'NDA GÖREV YAPMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada savcı ile hakimin bir dönem Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenildi. Savcı Kılıçarslan'ın iki yıl boyunca Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı ortaya çıktı.

