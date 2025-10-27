Menü Kapat
Kartalkaya faciası davasında karar aşaması! Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanından çarpıcı açıklamalar

Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay karar aşamasına gelindiğini söyledi. Abdurrahman Gençbay hem dava hem de olaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 10:28

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşması başladı. Otel yangınında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KARAR AŞAMASI

Karar aşmasına geldiklerini belirten Gençbay, "Hepimizin huzurunda, kamuoyunun gözü önünde gerçekten adil ve tarafsız bir yargılama sürecini izledik bu süre boyunca. Geldiğimiz noktada artık karar aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. Baştan beri hep 'Bu bir organize kötülüktür' dedik. Bu aziz milletimize, bu kötülük benzeri olayların yakışmadığını hep defaatle söyledik. Bu vesileyle de bu toplumda artık burada verilecek karardan sonra yapanın yanına kar kaldığı ve cezasızlık algısının toplumu kemirdiği algının ortadan kalkacağı bir karara şahit olacağımızı düşünüyoruz. Evet karar aşamasına geldik" dedi.

Kartalkaya faciası davasında karar aşaması! Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanından çarpıcı açıklamalar

EMSAL KARAR BEKLENİYOR

Abdurrahman Gençbay, emsal bir karar beklediklerini işaret ederek, "Savcı Bey bundan önceki duruşmada mütalaayı okudu. Bugün müştekiler, vekillerimiz sanıklar ve müdafileri mütalaa hakkındaki son sözlerini söyleyecek. Sonra da yüce tecelli edecek. Buna inanıyoruz. Burada verilecek karar sadece Bolu'da değil Türkiye'de bütün bu olaylara emsal olabilecek bir karar olmasını bekliyoruz. Vicdanlara hitap edip vicdanlarda yerini bulmasını bekliyoruz. Bu karar artık verildikten sonra annelerin adaleti mahşerde aramayacağı bu dünyada da adaletin tecelli edilebileceğini göreceğimiz bir karar olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle yoğun bir yargılama sürecinin sonunda temennimiz odur. Yargılama sürecindeki tarafsız adil yargılamanın karar aşamasında da karar aşamasındaki duruşmada da devam edeceğine ve bütün kamuoyunun beklentilerini karşılayacak bir karar çıkacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA İZNİ VERMEME KARARINI KALDIRDI"

Kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni verildiğini belirten Gençbay, "Yine belirtmiştik, 'Bu davada eksiklik vardı' demiştik. Kimi kamu görevlileri bu davada yargılama aşamasına dahil edilmediğinden söz etmiştik. Bunlarla ilgili müracaatlarımız vardı. Bu müracaatlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından maalesef olumsuz karşılandı. Ve bu kamu görevlileriyle ilgili olarak soruşturma izni verilmedi. Ancak çok şükür ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın soruşturma izni vermeme kararına Danıştay nezdinde başsavcılığımızla birlikte bizim de yapmış olduğumuz itiraz görüşüldü ve birinci dairemiz bakan yardımcısı hariç diğer tüm kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermeme kararını kaldırarak soruşturma izni verip dosyayı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi" diye konuştu.

Kartalkaya faciası davasında karar aşaması! Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanından çarpıcı açıklamalar

"CEZA SORUŞTURMASI AYNI ZAMANDA BİR DİSİPLİN SORUŞTURMASINI DA GEREKTİRİR"

Gençbay, soruşturma izni verilen kişilerin açığa alınması gerektiğini belirterek, "Ancak burada daha tuhaf olan durum şu; bu karardan sonra hukuka uygun davranması gereken bir idareden şu beklenir, soruşturması aynı zamanda bir disiplin soruşturmasını da gerektirir. Soruşturma verilen kamu görevlileri bu olayla ilgili etkili ve yetkili makamlarda bulunan kamu görevlileridir. Dolayısıyla halen bu kamu görevlileri soruşturma izni verilmiş olmasına rağmen, bizim de bu konuda bir müracaatımız olmasına rağmen bu kişiler açığa alınmamış, hala görevlerinde bulunmaya devam etmişlerdir" dedi.

Kartalkaya faciası davasında karar aşaması! Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanından çarpıcı açıklamalar

DELİL DETAYLARI

Delillerin karartılmayacağına ilişkin konuyu başsavcılığa ilettiklerini söyleyen Gençbay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Delilleri karartmayacağına ilişkin nasıl bir rahatlık içerisinde olabiliriz? Sayın Başsavcılık bunlarla ilgili soruşturmada delillerin toplanmasıyla ilgili yazışmayı, bilgiyi, belgeyi bu kişilerin işgal ettikleri makamlardan isteyeceklerdir. Nedir onlar? İşte işletmeler ve yatırımlar genel müdürlüğü. Sayın Bakanlığı'nda bilgisi var. Bu konuda başsavcılığımızın hassasiyet göstereceğine inanıyoruz ve buradaki yargılamanın da inşallah gönüllere, yüreklere, vicdanlara hitap edeceğini, kamuoyunda da karşılık bulacağına inanıyoruz."

#ceza
#danıştay
#adalet
#Bolu Yangını
#Grand Kartal Otel Yangını
#Yiğit Gençbay
#Abdurrahman Gençbay
#Gündem
