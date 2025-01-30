Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: 'Doğru değil, bu zamana kadar görmedik'

30 Ocak 2025 08:45 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:00

Bolu Karatlkaya'da bulunan Grand Otel'de çıkan yangında ifade veren otel sahibi Halit Ergül'ün ifadeleri otel çalışanları tarafından bir bir yalanlandı. Otelde 24 saat boyunca güvenlik olduğunu söyleyen Ergül'ün ifadelerine çalışanlar 'Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik' dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatının kaybetti. Onlarca cana mezar olan otelde çalışan yangının 4'üncü katındaki restoran bölümünde kahvaltılarda omlet ve yumurta pişirilen şov bölümü olarak adlandırılan yerden yangının başladığı tespit edildi. Elektrikler kesilene kadar kayıt almaya devam eden kameralara yansıyan görüntülerde, açık unutulan cihazlardan dumanların yükselmeye başladığı görüldü.

GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ

İhmaller zincirinin yaşandığı otel yangınına ilişkin gözaltına alınanların sayısı ise 28'e yükseldi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı.

"24 SAAT GÜVENLİK VARDI" YALANI

Patron Halit Ergül'ün "Otelde 24 saat güvenlik görevlileri bulunur, yangında ikaza basarlar" diye sorumlu gösterdiği güvenlik görevlisinin de gece çalışmadığı diğer çalışanların ifadeleriyle yalanlandı.

"SADECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BİR GÖREVLİ VARDI"

Ekmek ustası Mehmet Gündüz, "Ben olay anında güvenlik görevlisi görmedim. Otelinde bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. İsmini Mehmet olarak bilirim. Soy ismini bilmiyorum" dedi.

"GECE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖRMEDİM"

Geceleri kahvaltı hazırlayan ustalardan Faysal Yaver de, "Otelde yangın için görevlendirilen diye bana tanıtılan kimse yoktur. Ben böyle birini bilmiyorum ancak bana gece çalıştığım için 2 kişiye yemek vermem söylendi.

Bu kişiler de resepsiyonda çalışan gecelik görevlilerdi. Bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevli ben bilmiyorum. Bu resepsiyonda 2 kişi genel olarak hazırlanan yiyeceği alır giderdi. Ben otelde geceleri çalışan bir güvenlik görevlisi görmedim. Olsaydı eğer gece çalıştığı için bizden yiyecek alırdı" dedi.