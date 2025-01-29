Kartalkaya'daki yangın faciasında 'otopark' detayı! 'Oradaki insanlar ölüme terk edildi'

29 Ocak 2025 10:42 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:53

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası Türkiye'yi yasa boğdu. Kartalkaya'ya tatil için giden ve Grand Kartal Otel'in yanındaki otelde konaklayan Mehmet Ali Tekin otoparktaki yanlış düzenlemeyi anlattı. Tekin, "İtfaiye geldiği zaman otoparktaki yanlış çevre düzenlemesinden dolayı müdahale edememesi, insanların yangında daha fazla vefat etmesine neden oldu" dedi.

Geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de çıkan yangın 78 kişiye mezar oldu. Türkiye'nin ağladığı yangın faciasında Kartalkaya'da bulunan başka bir otelde tatil yapan Tekin ailesi, yangın sırasında yaşananları anlattı. Otoparktaki yanlış düzenlemenin altını çizen inşaat mühendisi Mehmet Ali Tekin, bu yüzden itfaiyenin geç müdahale ettiğini belirtti.

"YER OLMADIĞI İÇİN BABA VE KIZ ÇOCUĞU KALMIŞTI"

Yangın sırasında bir baba ve kız çocuğunu kendi imkanları ile hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Tekin, "Pencereden bir babanın çocuğunu atmak istediği görüntüsü Türkiye viral olmuştu. O aileyi anne ve 2 aylık kız çocuğunu ambulans götürdü. Yer olmadığı için baba ve kız çocuğu kalmıştı. Onları da ben kendi aracıma alarak İzzet Baysal Üniversitesine götürdüm" dedi. Hastaneye götürdüğü baba ve çocuğunun sağlık durumlarından bahseden Tekin, Sağlıkları iyi bir gün hastanede kaldılar sonra İstanbul'a geri döndüler. Ama bunlar şanslı olandı" dedi.

Otelin içinde kullanılan malzemelerin tutuşturucu özelliğinden dolayı yangının büyüdüğünü ifade eden Tekin, "Yangın çıktıktan sonra otelin içerisindeki tutuşturucu ürünlerin kullanılması, fıskiye sisteminin, yangın tüpünün olmaması ve insanların yardım merdivenine erişememesinden dolayı yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Biz otelin bir bölümünden bahsediyoruz. Piste bakan cepheyi kimse görmedi. Oradaki insanlar bir anlamda ölüme terk edildi. Çok ihmalin bir arada bulunmasından dolayı bu kadar can kaybı yaşadık" şeklinde konuştu.