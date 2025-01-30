Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında yeni gelişme: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan suç duyurusu hamlesi

30 Ocak 2025 23:14 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 23:53

Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan karşı adım. 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın eksik soruşturulduğunu öne süren Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sigorta şirketi yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tanju Özcan, itfaiye müdürünün neden ihbar etmediğini böyle savundu! Kartalkaya yangınında tartışma sürüyor

Tanju Özcan, itfaiye müdürünün neden ihbar etmediğini böyle savundu! Kartalkaya yangınında tartışma sürüyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile otelin sigorta poliçesini düzenleyen sigorta acentesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 28 kişiden 19’u tutuklanırken, 9 kişi serbest bırakılmıştı.

BAKANLIKLARI VE VALİLİĞİ HEDEF ALDI

Başkan Özcan, yangına ilişkin yürütülen soruşturmanın eksik sürdürüldüğünü ve bazı yetkililerin ifadelerinin alınmadığını belirterek, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Özcan’ın savcılığa sunduğu suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

-Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin ifadeleri alınmadı.

-Otelin inşaat, iskân ve işletme ruhsatlarını veren İl Özel İdaresi yetkilileri soruşturma kapsamında değerlendirilmedi.

-2021 ve 2024 yıllarında otelde yapılan denetimlere ilişkin raporlar dosyaya eklenmedi.

-Yangın sigortasını düzenleyen özel sigorta şirketinin yetkilileri hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Özcan, soruşturmanın eksik yürütülmesinin maddi gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğini belirterek, delillerin karartılma ihtimaline dikkat çekti. Ayrıca, soruşturmanın genişletilmemesi halinde Adalet Bakanlığı yetkilileri hakkında da yasal yollara başvuracaklarını ifade etti.