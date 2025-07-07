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 | Murat Makas

Kartalkaya otel yangını davasında ifadeler ortaya çıktı! Gazelle Otel müdürü kendini bakın nasıl savundu: 'Yangın olduğu gün...'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, "Grand Kartal Otel'in yönetimiyle ilgili resmi sorumluluğum hukuken de bulunmamaktadır" dedi.

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Kartalkaya otel yangını davasında ifadeler ortaya çıktı! Gazelle Otel müdürü kendini bakın nasıl savundu: 'Yangın olduğu gün...'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 15:01

’yi yasa boğan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülmeye başladı. Otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Bugün kimlik ibrazının ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Sanıkların ifadesi ortaya çıktı.

GAZELLE OTEL MÜDÜRÜ KONUŞTU

Savunması için söz hakkı verilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, yaşanılan elim olay sebebiyle çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Yitirilen her bir can, benim için çok ama çok büyük bir üzüntü sebebi olmuştur. Bu olaydan duyduğum üzüntü sebebiyle günlerce uykusuz kaldım. Yaşanılan acı aklımdan çıkmıyor. Elbette yaşanan acı tarif edilemez. Hepimizin evladı, ailesi var. Olmasa da hepimiz insanız ve hepimiz vicdan taşıyoruz. Hiçbir şeyin bu acıları telafi edemeyeceği açıktır. Zamanı geri çeviremeyiz, geri getiremeyiz. Bu konuda çok çaresiziz. Duygularımı sizlerle ve tüm kamuoyuyla samimi şekilde paylaşmak istiyorum. Tüm canlarımıza Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet, toprakları bol olsun. Yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Allah kimseye bir daha böyle felaketler yaşanmasın" dedi. Demir, savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kartalkaya otel yangını davasında ifadeler ortaya çıktı! Gazelle Otel müdürü kendini bakın nasıl savundu: 'Yangın olduğu gün...'

OTELLER AYNI AİLEYE AİT

Halit Ergül'ün ve ailesinin sahibi olduğu çatı şirketi Gazelle Otel'de yıllardır çalıştığını ifade eden Demir, "Türk turizmine çok hizmetleri dokunmuş olan bu otellerin sahiplerinin yanında yıllarca turizmle ilgili konularda kendilerine bağlı görev almış bir insanım. Ailenin tanıdığım hiçbir ferdinin, hiçbir insanın hatta herhangi bir canlının kılına zarar gelmesini bilerek ve isteyerek göz yumması hiçbir şart ve kayıt altında mümkün değildir. Sayın iddia makamı, bu aileye ait çatı otelcilik şirketinin uhdesinde birkaç turistik otel bulunmaktadır. Bu gibi aile ortaklıklarında sık sık görüldüğü üzere, bu oteller aynı aileye ait olduğu için mesul personel zaman zaman birbirine destek ve yardımcı olabilmektedir. Ancak herkes kendi sorumluluk alanındadır" diye konuştu.

''GRAN KARTAL OTEL’DE GÖREVLİ DEĞİLDİM''

Ahmet Demir, yangının çıktığı Grand Kartal Otel'de görevli olmadığını ifade ederek, "Herkes bilir ki, ben Grand Kartal'ın değil, Gazelle Otel'in satış ve misafir ilişkilerinden sorumlu müdürüyüm. Grand Kartal Otel'in yönetimiyle ilgili resmi sorumluluğum hukuken de bulunmamaktadır" şeklinde konuştu. Demir, "Şahsi telefonumun sinyal incelemesinin de benim bu savunmalarımı doğrulayan içerikte olduğunun ve olacağından eminim. Benim cep telefonumun sürekli olarak görevli olduğum Gazelle Otel'in bulduğu mevkide sinyal verdiği, bu otele 50 kilometre uzaklıktaki Grand Kartal'da sinyal vermediği ya da nadiren ziyarete gittiğimde sinyal verdiği açıkça anlaşılabilmektedir. Grand Kartal Otel ile ilgili sorumluluğum yok" ifadelerini kullandı.

Kartalkaya otel yangını davasında ifadeler ortaya çıktı! Gazelle Otel müdürü kendini bakın nasıl savundu: 'Yangın olduğu gün...'

"YANGININ OLDUĞU GÜN ARANMADIM"

Yangının olduğu gece kimse tarafından aranmadığından ve olayla ilgili bilgilendirilmediğini aktaran Demir, "Telefonla aranmadım, mesaj da atılmadı. Yangınla ilgili bilgilendirilmedim. Doğal olarak Grand Kartal Otel'in sorumlusu ya da idarecisi olsam bu kadar önemli bir olayda mutlaka anında ulaşılırdı. Bunun aksi düşünülemez. Ancak dosyadaki arama kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, böyle bir arama ya da bilgilendirme olmamış, çok uzun zaman sonra elim hadiseden haberimiz olmuştur" dedi.

"EVRAKIN İÇERİĞİNDEN BAHSEDİLMEDİ"

Demir, gelen bir soru üzerine şu yanıtı verdi:
"Grand Kartal Otel adına yetkili arkadaş, 2024 yılının sonlarında beni arayıp, belediyede bekleyen işlemlerinin olduğunu söyledi ve 'İşlemin hızlandırılması mümkün olabilir mi?' dedi. Bende belediye yetkilileriyle görüştüm. Bunların dışında herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Bekleyen evrakın içeriğinden haberim yoktu. Evrakın içeriğinden bahsedilmedi" yanıtını verdi.

Ahmet Demir'in avukatı Recep Emre Ertaş ise müvekkilinin Grand Kartal Otel'de sorumluluğu olmadığını ifade ederek, olay günü kendisinin aranmadığını ve yangınla ilgili bilgilendirilmediğini belirtti. Ertaş, "Kimse onu aramıyor çünkü orayla alakası ve görevi yok" dedi. Ertaş, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN KRİTİK SORU

Müşteki avukatının, "Grand Kartal Otel ile bağlantılı bir hat kullanıyorsunuz, bunu açıklar mısınız?" sorusuna sanık Demir, "Şirket bana bu hattı tahsis etti ancak hat, Gazelle Otel ile ilgilidir" şeklinde yanıt verdi.

Demir, Grand Kartal Otel yetkilisinin talebi üzerine Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile sadece konuştuğunu ve kendisinden evrak işlerinin hızlandırılmasını talep ettiğini kaydederek, Grand Kartal Otel'de hiçbir sorumluluğunun olmadığını yineledi.


Söz alan bir müşteki avukatı, "Sanık burada bize, Sedat Gülener ile yaptığı konuşmada takip ettiği evrakın içeriğinden hiçbir bilgisinin olmadığını söylüyor. Buna inanmamızı istiyor. Ancak iddianameye yansıyan kendi ifadesinde, daha önce eksiklik nedeniyle iade edilmiş bir evraktan ve bu evrak için yeniden dilekçe verildiğinden bahsediyor. Ayrıca bu başvurunun hızlandırılmasını talep ettiğini de ifade ediyor. Sanık Ahmet Demir, yıllardır bir aile şirketinde, ailenin fertlerinden aldığı emir ve talimatlarla yöneticilik yaptığını söyleyen biri. Şimdi ise burada, takip ettiği evrakın eksiklik nedeniyle geri gönderildiğini ve yeniden sorduğunda içeriğini bilmediğini söylüyor. Gerçekten hiç mi bilmiyordu?" dedi. Sanık Ahmet Demir ise bu soruya, "Hayır efendim, bilmiyorum" yanıtını verdi.

Duruşmaya, yaşanan elektriksel sıkıntı nedeniyle ara verildi. Duruşmanın saat 01.45'te yeniden başlaması bekleniyor.

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ETİKETLER
#türkiye
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#felaket
#Kartalkaya Yangını
#Grand Kartal Otel
#Gazelle Otel
#Otel Yangını
#Gündem
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